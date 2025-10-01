ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಉದಯ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ, ಅಪಾರ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಉದಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Budh Uday Rashifal 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ದಸರಾ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಬುಧನ ಉದಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ಉದಯದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಧನು ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಉದಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)