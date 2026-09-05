/ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಬದುಕು.. ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ-ಸೂರ್ಯ ಯುತಿಯಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸೂರ್ಯರ ಸಂಯೋಗ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಸೂರ್ಯ ಬುಧ ಸಂಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದ್ದು, ಹಣದ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಸ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ.
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