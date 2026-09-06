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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ-ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 06, 2026, 07:07 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:07 PM IST

Budha Gochar 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಬುಧನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. 

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ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ 2026

ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬುಧನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ತಲುಪಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ತನ್ನದೇಯಾದ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತೀರಿ.

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ಧನು ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

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ಮಕರ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

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ಮೀನ ರಾಶಿ

ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಭದ್ರ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

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ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ 2026

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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