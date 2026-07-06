/ ಅಪರೂಪದ ದ್ವಿ ದ್ವಾದಶ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ!.. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ನೆಮ್ಮದಿ

ಬುಧನ ಸಂಚಾರ (ಜುಲೈ 2026): ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ 'ದ್ವಿ-ದ್ವಾದಶ ಯೋಗ' (2-12 ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆ) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ
Dwidwadasha yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 7 ರಂದು, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ 'ದ್ವಿ-ದ್ವಾದಶ ಯೋಗ'ವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ..
ಮಿಥುನ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು; ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವಹಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 'ದ್ವಿ-ದ್ವಾದಶ ಯೋಗ'ವು ಶುಭಕರವಾದ ಸಂಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಿ, ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
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