Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ..!

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ..!

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: Apr 30, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Apr 30, 2026, 04:08 PM IST

Mercury Transit in Aries: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರು, ಸಾಲದಲ್ಲಿರುವವರು, ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಬುಧನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 30 (ಏಪ್ರಿಲ್)ರಿಂದ ಬುಧ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬುಧನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

1/8

ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಿಂದ ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

2/8

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಲಾಭದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಮಯದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆದಾಯವು ಭರ್ಜರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೇ 14ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

3/8

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಸಹ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ.

4/8

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಧಿಪತಿ ರವಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇ 14ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5/8

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬುಧನು ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವು ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

6/8

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಉಚಿತ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

7/8

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಯೋಜಿತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಮೇ 14ರ ವೇಳೆಗೆ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

8/8

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

Tags:
Mercury Transit In Aries
Money Astrology
Budh Gochar
Kannada news
Photo Gallery Spiritual
Financial Relief
Opportunities
Zodiac Signs
Mercury transit aries 2026
budha gochar effects
financial relief zodiac signs
astrology predictions April May 2026
mercury transit benefits
zodiac signs financial recovery
horoscope april 30 transit
astrology india predictions
budha in mesha rashi effects
debt relief astrology signs
property dispute solutions astrology
lucky zodiac signs may 2026
News in Kannada
Latest Kannada News

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

