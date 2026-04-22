ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ

Mercury transit April 2026: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮಯಪಾಲನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುಧ ಈ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಿಂದ ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಬುಧನು ವ್ಯವಹಾರ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬುಧನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಿಂದ ಮೇ 14ರವರೆಗೆ ಧನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಖಂಡಿತ ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬುಧನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಲಾಭದ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರವೇ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆಸ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

