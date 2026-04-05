ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಖಲಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿವೆ!!

Khala Yoga Effects: ಈ ತಿಂಗಳ 11 ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ, ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರಬಹುದಾದರೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರವು 'ಖಲ' ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಖಲ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 3ನೇ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದ ಜನರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಂದೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯು 6ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಹಾಯ ಪಡೆದವರು ಮುಖ ಗಂಟಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 5ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯು ಖಲ ಯೋಗ ಎಂಬ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗದಿರಬಹುದು. ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ 3ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದವರು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ದಾನವು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಅವಿವೇಕದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Khala Yoga Kannada news ASTROLOGY Mercury Transit in Pisces Parivartana Yoga Good Luck Zodiac Signs Khala Yoga Effects ಖಲ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಖಲ ಯೋಗ Mercury transit April 2026 Budh transit Pisces 2026 Parivartana Yoga effects Khala Yoga meaning April 2026 astrology predictions zodiac signs affected April 2026 Mercury in Pisces effects Guru Mercury exchange yoga astrology April 2026 horoscope zodiac predictions April 2026 Aries Cancer Leo Libra Scorpio Capricorn effects planetary transit April 2026 News in Kannada Latest Kannada News

