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Budh Nakshatra Parivartan: ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 09, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:02 AM IST

Budh Nakshatra Transit: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. 

Budh Nakshatra Parivartan: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Mercury in Punarvasu Nakshatra Effect1/6

ಬುಧ ಗ್ರಹ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ, ತರ್ಕ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.  

Mercury in Punarvasu Nakshatra Effect2/6

ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಇದೇ ಜೂನ್‌ 11, 2026ರ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಭೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿರು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರು ಆಳುತ್ತಾನೆ.

Mercury in Punarvasu Nakshatra Effect3/6

ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ

ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜೂನ್ 11, 2026 ರ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30ರ ಸುಮಾರಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Mercury in Punarvasu Nakshatra Effect4/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಠಾತ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Mercury in Punarvasu Nakshatra Effect5/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕನಸು ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆ ನೆರವೇರುವ ಸಮಯ. 

Mercury in Punarvasu Nakshatra Effect6/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಬುಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Budh Gochar
budh nakshatra gochar
Budh In Punarvasu Nakshatra
ASTROLOGY
Kannada Astrology

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