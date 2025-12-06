English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..

mercury transit: ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಬುಧನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಅಧಿಪತಿ. ಬುಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:52 ಕ್ಕೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ..    

ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಎರಡು ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.    

ಬುಧನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಲಗ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುಧನು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.    

ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಮನೆಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ವೃತ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.    

ಮಕರ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. 11ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಲಾಭದ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.    

