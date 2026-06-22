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ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನಲಾಭ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 22, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:27 AM IST

ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2026: ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಿಗಲಿದೆ. 
 

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಾಗ್ಮಿತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬುಧ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವು ಜೂನ್ 22 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:41 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.   

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ಮಿಥುನ:  ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಹಣ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಮಿತೆಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳುಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.  

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ಕರ್ಕಾಟಕ:  ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.  

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ಕನ್ಯಾ:  ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಲಾಭದ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

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ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ 10ನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.   (ವಿಶೇಷ  ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.)  

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