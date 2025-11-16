Mercury transit: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.
Mercury transit: ಈ ವರ್ಷ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)