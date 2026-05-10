budh gochar 2026 effects: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
mercury transit 2026 effects: ಬುಧನು ಜುಲೈ 24ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬುಧನ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ತಿಳಿಯೋಣ....
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಸಮಯ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬುಧನ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಬಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು. ಅಪಾರ ಧನಾಗಮನ ಆಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಬುಧ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ - ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.