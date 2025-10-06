Mercury Transit In Libra: ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಬುಧನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರವರೆಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವಾಗ್ಮಿತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರವರೆಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ರಾಜಕುಮಾರನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬುಧವು ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಗ್ರಹ. ಬುಧವನ್ನ ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳನ್ನ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಬುಧನು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬುಧ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನೆಯಾದ ಐದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಮನೆ ತ್ರಿಕೋನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಲಾಭದ ಮನೆಯನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಅವರ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಬುಧನು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಗಳನ್ನ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಆರನೇ ಮನೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಬುಧನ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವಾದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಾಗಣೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)