ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ!

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
Budh Gochar 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೀನವು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ತಾರ್ಕಿಕ ಬುಧವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ, ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬುಧನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಬಲವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಹಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)