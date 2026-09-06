/ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್; ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಸಂತಸದ ಜೀವನ!

ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ.
ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು.
ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಉನ್ನತ ಪದವಿ ದೊರಕುವ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಧನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯೋಗವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈಡೇರುವುದು. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯಾಗುವುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.