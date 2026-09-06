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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್; ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಸಂತಸದ ಜೀವನ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 06, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:03 AM IST

ಬುಧನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ. 

Budh Shani Yuti Effect 1/7

ಬುಧ ಗೋಚಾರ ಫಲ

ಶನಿದೇವನನ್ನು ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು. 

Samsaptaka rajayog 2026 Effect 2/7

ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ

ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Virgo 3/7

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಉನ್ನತ ಪದವಿ ದೊರಕುವ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.  

Taurus 4/7

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಧನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯೋಗವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. 

Gemini  5/7

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈಡೇರುವುದು. ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ಯೋಗವಿದೆ. 

Leo6/7

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯಾಗುವುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತಸದಿಂದ ಇರುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಿರಿ.   

Capricorn 7/7

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

TAGS:
Mercury transits in Virgo
Budh Shani Yuti Effect
Samsaptaka raja yog

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