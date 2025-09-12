ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

Budh Gochar 2025: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವ್ಯವಹಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸಂವಹನ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೊಂದಲ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಬುಧನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅದರ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.58ಕ್ಕೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ಶುಭಕರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಲಾಭವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣ ಉಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿಮಗೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲಗಾರರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)