ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ

Mercury Transit 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೩.೪೭ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬುಧವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ಜನರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವರು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ..
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)