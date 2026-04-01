  • ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ..

ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ.. ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಬಡ್ತಿ ಖಚಿತ..

Mercury transit: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಎರಡು ಬಾರಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.  
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.    

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.    

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.    

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.    

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಚಿಂತನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.    

