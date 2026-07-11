/ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ವಕ್ರಿ!.. ಆಗಸ್ಟ್‌ ತನಕ ಈ 4ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಈ ಹಿಮ್ಮುಖವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ವೀಸಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇತರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಧನು: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆಬುಧ ಗ್ರಹವು ವಕ್ರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.