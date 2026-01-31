ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ (womens premier league 2026) ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (nat sciver brunt) ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರಂಟ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು 2019 ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ 33 ವರ್ಷಗಳ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರು 40 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ 2022ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು ಬರ್ಷದ ಬಳಿಕ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ದಂಪತಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಬ್ರಂಟ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ಗೆ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶತಕದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಾರು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.