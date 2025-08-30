ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ 26 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ! 60ರ ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ 33ರ ಯುವತಿ

Milind Soman love story: ಹಿರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ.
Milind Soman love story: 90 ರ ದಶಕದ ತಾರೆ ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟ ಯುವಜನರನ್ನು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಿಲಿಂದ್ಗೆ ಈಗ 59 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾಗೆ 33 ವರ್ಷ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮಿಲಿಂದ್ಗೆ 53 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾಗೆ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ತನಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತ ತಲುಪಿದರು. ತನಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳಾದ ಅಂಕಿತಾ ಕೊನ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು.
ಮಿಲಿಂದ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಲಿಂದ್ ಸ್ವತಃ ಅಂಕಿತಾಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಿಲಿಂದ್, ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಕಿತಾ ವಯಸ್ಸಿನವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನಾವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂಕಿತಾಗಿಂತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮಿಲಿಂದ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನೈಟ್ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮಿಲಿಂದ್ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಅಂಕಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅಂಕಿತಾಳ ಗೆಳೆಯನ ಮರಣದ ನಂತರವೇ ಮಿಲಿಂದ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಅಂಕಿತಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದನು, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡನು, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ನೇಹವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಮಿಲಿಂದ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ 60 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಿಲಿಂದ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಂದ್ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.