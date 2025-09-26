English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
1 /7

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

2 /7

8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ  9,000 ರೂ.ಯಿಂದ 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

3 /7

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಇದು ವೇತನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ. 

4 /7

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ 30,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.5 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ 75,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 9,000 ರೂ.ಗಳಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 22,500 ರಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಬಹುದು. 

5 /7

ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.   

6 /7

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

7 /7

ಅದೇ ರೀತಿ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

pension Minimum basic pension 8th Pay Commission 7th Pay Commission Pension Increase

Next Gallery

ಈ ರಾಶಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪತಿಯ ಪಾಲಿನ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆ.. ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟ, ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ!