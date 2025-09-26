8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಪಿಂಚಣಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ; ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಚನೆಯಾಗುವ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ನೌಕರರ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,000 ರೂ.ಯಿಂದ 25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ. ಇದು ವೇತನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಗುಣಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ 30,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.5 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ 75,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 9,000 ರೂ.ಗಳಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ 22,500 ರಿಂದ 25,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಪೇ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.