ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 34,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ : ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಗಾ ಜಂಪ್

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 1.15 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ  ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು.  

7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರೊಳಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ  ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ  34,500 ರಿಂದ 41,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು (ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ಭತ್ಯೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭತ್ಯೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.  

 ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡಿಎ , ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ (ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ) ಮತ್ತು ಟಿಎ (ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ) ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಕ್ರಮವು ನೌಕರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳಾದ ToR ನ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ವಿಶಾಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉತ್ತಮ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.   

