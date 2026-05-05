Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ STOP: ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ

ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ 'STOP': ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 05, 2026, 04:50 PM IST|Updated: May 05, 2026, 04:50 PM IST

Bengaluru-Mysuru Wodeyar Superfast Express to Stop at Ramanagara: ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಡೆಯರ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Wodeyar Express Ramanagara Stop 1/6

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಹುಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು- ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಡೆಯರ್‌ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ

Wodeyar Express Ramanagara Stop 2/6

ಹೌದು, ರಾಮನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12613/12614) ರೈಲುಗಳಿಗೆ ರಾಮನಗರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. 

Wodeyar Express Ramanagara Stop 3/6

ಮೈಸೂರು–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ (ಮೇ 5, 2026 ರಿಂದ) ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುಗಡೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. 

Wodeyar Express Ramanagara Stop 4/6

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12613 ಮೈಸೂರು–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ರಾಮನಗರಂ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 12:41 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, 12:42 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.

Wodeyar Express Ramanagara Stop 5/6

ಅದೇ ರೀತಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12614 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ರಾಮನಗರಂ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 16:01 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, 16:02 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ.  

Wodeyar Express Ramanagara Stop 6/6

ರಾಮನಗರಂ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡೆಯರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ರಾಮನಗರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

Tags:
Wodeyar Superfast Express
Ramanagara Railway Station
Wodeyar Express
Indian Railways
Ramanagara Station
Wodeyar Express Ramanagara Halt
H.D. Kumaraswamy

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಎಂದಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!

ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮಗು ಮಾರಾಟ ಎಂದಿದ್ದ ಪತಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!

Child Trafficking Allegation1 hr ago
2

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರ: ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್!

Healthy foods1 hr ago
3

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌.. RR ತಂಡದ ನಿಜವಾದ ಓನರ್‌ ಯಾರು

IPL 20261 hr ago
4

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ... ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Vijay1 hr ago
5

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೆಗಾ ದಾಖಲೆ: 2.39 ಲಕ್ಷ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು 42%!

Maruti Suzuki India Limited1 hr ago