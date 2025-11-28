Budh Shani Yuti: ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ದಿಕಾರಕನಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ೧೨ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ವಕ್ರರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶನಿ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಶನಿ ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪುನರ್ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶನಿ ಬುಧ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಶನಿ-ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಶನಿ-ಬುಧ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ವೃದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಶನಿ-ಬುಧರ ವಿಶೇಷ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.