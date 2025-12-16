"5 ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ" ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ!

Mirchi Madhavi: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
Mirchi Madhavi: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರ ನಟಿ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ಮಿರ್ಚಿ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ 5 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಧವಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಸುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ" ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, "ಮಾಧವಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧವಿ ಹೇಳಿದಳು.