Mirror Vastu: ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಡಿ!

Vastu Shastra: ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸುವುದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ...
Vastu Shastra: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 7 ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳಿವೆ. ಕನ್ನಡಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 7 ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ? ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು?
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಎದುರು ಇರಿಸಿದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಮನೆಗೆ ಹಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ದಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು, ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಕಿಟಕಿಯ ಎದುರು ಇರಿಸಿದರೆ, ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಗೋಚರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ಕೋಣೆ: ಊಟದ ಮೇಜು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತೆ ಊಟದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕನ್ನಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುರಿದುಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಳಕು ಕನ್ನಡಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳು: ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯದ ಸೀಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೇಜಿನ ಎದುರು ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಗದು ಲಾಕರ್ / ಬಿಯರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಬಳಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ, ಸಂಪತ್ತು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರ: ಚೌಕಾಕಾರ ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಉತ್ತಮ. ದುಂಡಗಿನ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಆಕಾರಗಳನ್ನು (ಅಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ) ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವು ಗೊಂದಲಮಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)