ಏಕಾಏಕಿ ಜೀರೋ ಸೈಜ್‌ ಆದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ...! ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಮಿಸ್‌ವರ್ಲ್ಡ್‌

Miss World: ಜೀರೋ ಸೈಜ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ ಈಗ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
Harnaaz Sandhu: ಮಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಕಿರೀಟ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕನಸು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಎದುರಿಸಿದರು.  

ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದ ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು, ಮಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಆಕರ್ಷಕತೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ದೇಹದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.  

ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅನೇಕರು ಅವರನ್ನು ಅಸಹ್ಯಕರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದರು. "ಮಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯಾ?" ಎಂಬಂತೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರೂ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದರು.  

ಆದರೆ ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಇದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗದೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ನಾನು ಮನುಷ್ಯಿ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ, ಬೇರೆಯವರ ಟೀಕೆ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದವು.  

ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹಾರ್ನಾಜ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀರೋ ಸೈಜ್‌ಗೆ ತಲುಪಿ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆರೆದರು.  

ಮಿಸ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು, ಇಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಸುಂದರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಅಸಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಹ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗದ ಹಾರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಶರೀರವಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸಿದರು. ಇಂದು, ಹಾರ್ನಾಜ್ ಕೇವಲ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತ.  

