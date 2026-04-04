ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 2500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನದ ಕೀರಿಟ ಪೋಲೀಸರ ವಶಕ್ಕೆ..!

ರೊಮೇನಿಯಾದ 2,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಡೇಸಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಧಿಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ರೊಮೇನಿಯಾದ 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಡೇಸಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಪರೂಪದ ಚಿನ್ನದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಈಗ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಈ ಚಿನ್ನದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನ ಕದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸುಮಾರು 58,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ,   

ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಸಹ ಐಡಿ-ಆರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕದ್ದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.  

ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಹುಡುಕಾಟವು ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ, ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್ ಈ ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಳುವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್-ಐಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು  ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.   

