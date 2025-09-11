Mithun Chakraborty: ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಡಿಸ್ಕೋ ನರ್ತಕಿ ನಟ ಯೋಗಿತಾ ಬಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಿಥುನ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಹೆಲೆನಾ ಲ್ಯೂಕ್ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಪದರ್ಶಿ, ನಟಿ ಮತ್ತು ನರ್ತಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ್ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೆಲೆನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಥುನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ 1979 ರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
'ಈ ಮದುವೆ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯಬಾರದಿತ್ತೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೆಲೆನಾ ಹೇಳಿದಳು. ಹೆಲೆನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಳು.
ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು ಮತ್ತು ಅವರು ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ್ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿತಾ ಖ್ವಾಬ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿತಾ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಥುನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿತಾ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಮುರಿದುಬಿತ್ತು.
ಹೆಲೆನಾ ಲ್ಯೂಕ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ ಯೋಗಿತಾ ಬಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1979 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ.