ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜೊತೆ ಈ 2 ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Beetroot For Gray Hair: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಲ್ಲವು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿಯನ್ನೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದೆನಿಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಳಸಿಯೂ ಸಹ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ತುರಿದು ಅದರ ರಸ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ, ಇಂಡಿಗೊ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ತಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
ಈ ರೀತಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.