ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ತರಕಾರಿ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

White Hair Remedies: ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹರಳೆಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇತರ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್'ಗಳಂತೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಘಾತಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಲಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.   

ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಕಿಣ್ವವಾದ ಕ್ಯಾಟಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ, 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. 

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂವಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

