ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Gray Hair Remedies: ಯಾವುದೇ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆ, ದುಬಾರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸದೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಬಹುದು.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತೆಯೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಕೂಡ ಬಲು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.
ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾತ್ರದ್ಕ್ಷಲ್ಲ, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ, ಬೃಂಗರಾಜ ಪುಡಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಬೃಂಗರಾಜ ಪುಡಿ, ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಓಲೆ ಆರಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ, ಬೃಂಗರಾಜ ಪುಡಿ, ಮೆಹಂದಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.