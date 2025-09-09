English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ : 38,000 ರೂ.ಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ

 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಗಾರ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 
1 /8

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.  ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 1,09,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಸುಪಾಸಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿ ಕನಸೇ ಸರಿ. 

2 /8

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಗಾರ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 

3 /8

ಚಿನ್ನದ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

4 /8

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಅನ್ವಯ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ 14K 18K, 20K, 22K, 23K, 24Kಗಳಂತೆಯೇ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಶುದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ 9Kಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

5 /8

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ 99.9% ಪರಿಶುದ್ದ ಚಿನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು  37.5% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 

6 /8

9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಅಗ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

7 /8

ಪ್ರಸ್ತುತ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 10,348  ರೂ ಅಂದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,03,480, ರೂ. ಆಗಿದೆ.  ಅದೇ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 3,865 ರೂ. ಅಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 38,000 ರೂ. ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

8 /8

ಹಬ್ಬಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.

Gold price Gold price today Today Gold price 9K gold price

Next Gallery

&#039; ಆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮೂತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಗದೆ ತಡೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕು!&quot;- 40ರ ಹರೆಯದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ