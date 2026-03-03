English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  T20 World Cup ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಇದು ಅಹಂಕಾರನಾ?

T20 World Cup ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಇದು ಅಹಂಕಾರನಾ?

 T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಸೆಮಿಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. 

Mohammad Amir makes fresh prediction: 
 
ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವಾಗಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸೂಪರ್‌ 8 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಸೋತರೂ ಉಳಿದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಪಡೆದಿದೆ.   

ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌, ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಮೀರ್‌, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ತಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಾರ್ನಾ ಮನಾ ಹೈ ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಮೀರ್‌, ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಚ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.     

ಬೂಮ್ರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ 4 ಓವರ್‌ಗಳಿಗೆ 40 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಅಮೀರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ತೀರ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 4 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ 40 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದರು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಟ್‌ ಫೇವರಿಟ್‌ ತಂಡ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಮೀರ್‌ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋತು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡದ ಈ ಅಮೀರ್‌, ಭಾರತ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಗು ತೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.      

