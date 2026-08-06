Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ತಂಡದಿಂದ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌!

ತಂಡದಿಂದ ನೀವು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.. ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಬಿಗ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Aug 06, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:49 PM IST
ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಈಗಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

Rohit Sharma has given big message to BCCI: ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಈಗಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
 

1/6

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.   

2/6

ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 138 ಬಾರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು.  

3/6

ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು.   

4/6

ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

5/6

ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರದಿದ್ದರೇ ರೋಹಿತ್, ಬಹುಶಃ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

6/6

ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೈಫ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ.. ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ?
2
3
4
5