English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಿನಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. 

Mohammad Siraj injured by Hardik Pandya: ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಿನಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. 
 
1 /6

ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಕಡೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.   

2 /6

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

3 /6

ಇನ್ನೇನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಮೊದಲು ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಷಣ ಪೇಸರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.   

4 /6

ಯುಎಸ್‌ಎ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌ ಒಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?.   

5 /6

ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರು ಹೊಡೆದ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರ ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

6 /6

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರು ನೇರ ನೆಟ್‌ ಸೆಷನ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.     

Next Gallery

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಶಾಕ್‌.. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ?