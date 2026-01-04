English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಅವಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪೇಸರ್‌!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ ಶಮಿ ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
 
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪೇಸರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.    

ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿರನ್ನು ಸೈಡ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸೀಸ್‌  ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಿವೀಸ್‌ ಸರಣಿಯಿಂದಲೂ ಶಮಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.   

ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಶಮಿರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನಗಳು ಆದರೂ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಶಮಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಇರ್ಫಾನ್‌ ಪಠಾಣ್‌ ಅವರು, 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಶಮಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 462 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಠಾಣ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.     

