Team india star cricketer: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯರ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ..
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50 ಓವರ್ಗಳ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಘೋಷಣೆಯಾದ ನಂತರ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಶಮಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ 14 ತಿಂಗಳ ಮಗಳು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಪರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಐರಾ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ಐರಾ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿನದ ಆಟದ ನಂತರ ಶಮಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಶಮಿ ತಂಡದ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಶಮಿ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶಮಿ ಒಟ್ಟು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತ 178 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಮಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ, ಶಮಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ತಮ್ಮ 14 ತಿಂಗಳ ಮಗಳು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಶಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಟೀಕೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಗರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.