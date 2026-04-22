ಸಾಮಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಟ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವೇಗಿ..!

Mohammed Siraj: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್  ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟವೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಲಗೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಿರಾಜ್, ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಸಾಮಾನುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಲಗೇಜ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.  

ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಿರಾಜ್, ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ  ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

  ಲಗೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೇಸರದ ನಡುವೆಯೂ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅವರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಸಿರಾಜ್, ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

RRR, KGF ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ: 90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?