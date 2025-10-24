ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನಟಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು! ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಟಿತನ

Prabhas marriage : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸಿನಿರಂಗದ ಎವಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಬರಹಿಂಗವಾಗಿದೆ.. ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನಲವತ್ತರ ಹರೆಯದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲವೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಪ್ರಭಾಸ್ ತಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವಾಗ, ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಳಿಯ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾಸ್.. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, "ನನಗೆ ದೀಪಿಕಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಭಾಸ್ ದೀಪಿಕಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಂಚು ವಿಷ್ಣು ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜಾಸಾಬ್, ಫೌಜಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..