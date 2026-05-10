BBK mokshitha pai: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ದರು,ಇದೀಗ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಮನೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕಾರಿಗೆ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರು ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದವರು
ಪಾರು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 11 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮೋಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದೀಗ ‘ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ XUV400 EV ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ರಿಂದ 20ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.