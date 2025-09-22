ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ : ಮಣ್ಣು ಕೂಡಾ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸಮಯ ! ಸೋತಾಗ ಹೀಯಾಳಿಸಿದವರೇ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುವ ಕಾಲ

ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:16 ಕ್ಕೆ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗದ ನೇರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರ ಹುಡುಕಾಟ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .