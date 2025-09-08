English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವುದು

ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  
1 /6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.  ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  

2 /6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ :  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು.  ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.  

3 /6

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಗುರು ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. 

4 /6

ಧನು ರಾಶಿ: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಗುರು ಸಂಚಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ತರುವುದು. 

5 /6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. 

6 /6

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಇದನ್ನು ZEE NEWS ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

GURU GOCHARA Guru Gochara effect Guru Gochara effect on zodiac sign Jupiter Transit

Next Gallery

10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ.. ಟಾಪ್‌ ನಟಿಗೆ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಘೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!