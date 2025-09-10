ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಾ ಬೆಳಗುವುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:11 ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 11 2026 ರವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವರು. ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಹರಿದು ಬರುವುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಗೌರವ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಲಾಭದ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.