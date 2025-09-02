ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಹಣ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಿಗುವುದು ಯಶಸ್ಸು, ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯೋಗ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜ ಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರುವುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡಾ ಈಡೇರುವ ಕಾಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುವ ಕಾಲ. ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು. ಮತ್ತೆ ರಾಜರಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ , ಸವಾಲುಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುವುದು.
ಕುಂಭರಾಶಿ : ಕಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಭಾಗ್ಯವೂ ಒಲಿದು ಬರುವುದು. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈರುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಧನೆಯ ಪರ್ವ ಕಾಲ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.