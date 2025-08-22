English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಆರಂಭ! ನನಸಾಗುವುದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು, ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ದೇವ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ  ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. 
ಶಿವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ,  ಶನಿ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು  ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.  ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು.  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ:  ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದು.  ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು.  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. 

 ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :  ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಈಡೇರುವುದು.  ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಒಲಿದು ಬರುವುದು.  ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವಿರಿ.   

ಧನು ರಾಶಿ:  ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

