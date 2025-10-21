English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೆರಡು ರಾಜಯೋಗ : ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿ ಮಳೆ ! ಕೈ ಇಟ್ಟಲೆಲ್ಲಾ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ

 ದೀಪಾವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಅಧಿಪತ್ಯದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ರಾಶಿ ಸಂಚಾರ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದೆ. 
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.  ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಫಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು. 

ಮಕರ ರಾಶಿ :  ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಮೂಲಕ  ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳಾಗುವುದು.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಸೇರುವುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ  ಕುಣಿದಾಡುವಳು.  

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.

