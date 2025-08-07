ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ:ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದರೆ,ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೂಡಾ ಧನಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಷಾ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾದಶ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹುವಿನ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮಂಗಳಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಖ,ಸಂಪತ್ತು,ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಜೀವನದ ಸರ್ವ ಈಳಿಗೆ ರಾಹುವಿನಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಹುವಿನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾಧಿಸಿದರೂ ಅವು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಾ ಆಗುವುದು. ನಿಮ್ಮದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಚರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು. ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬರೀ ಸುಖ ಸಮೃದ್ದಿಯ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಡುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ : ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುವುದು. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ :ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.