  ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ

ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 2 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಬೆಳಗಲಿದೆ

Moon transit in Aries: ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ (ವೃದ್ಧಿ ಚಂದ್ರ) ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ದೇವ ದೀಪಾವಳಿಯ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ೪ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶಿವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈಕುಂಠ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ: ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ನವೆಂಬರ್ 4ರ ಮಂಗಳವಾರ ವೈಕುಂಠ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.34ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಂತರ ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ (ವೃಷಭ ರಾಶಿ) ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿಯಂದು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವನ್ನ ತರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೀಪಾವಳಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿವನಿಗೆ ಹಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

chandra gochar 2025 Chandra Gochar effect Moon gochar effect Moon transit in Aries chandra gochar 2025 date Chandra Gochar 2025 in mesh Chandra mesha rashi pravesh moon transit in mesh Chandra Gochar prabhav Chandra Gochar in Aries ಚಂದ್ರ ಗೋಚರ 2025 ಚಂದ್ರ ಗೋಚರ ಪರಿಣಾಮ

